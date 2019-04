«L'anno dell'Italia ma attenti a Nadal»

Con l'avvio del torneo di Montecarlo si è aperta ufficialmente l'attesa stagione su terra rossa che culminerà con il Roland Garros, passando per i grandi tornei di Barcellona, Madrid e Roma. Tra i soliti Nadal, Djokovic e Federer e i più giovani Thiem, Zverev e Tsitsipas, potrebbe arrivare qualche sorpresa azzurra. Parola di Diego Nargiso, ex davisman che ha fatto sognare l'Italia con la nazionale degli anni 90, capace di raggiungere due semifinali e una finale consecutive tra il 1996 e il 1998.

Dopo quattro giorni di gare il torneo di Montecarlo è ancora apertissimo con tutti i big agli ottavi. Nadal è ancora l'unico favorito?

«Il torneo di Monaco è il regno di Nadal, con le sue incredibili undici vittorie. L'egemonia di Rafa a Montecarlo si spiega con il fatto che lui sulla terra torna nel suo habitat naturale, mentre gli altri grandissimi, come Djokovic e Federer, hanno bisogno di qualche settimana per adattarsi alla nuova superficie. Lo strafavorito è di certo ancora il maiorchino, ma mi aspetto qualche sorpresa».

Chi sono gli altri candidati al titolo?

«Tra i più giovani c'è l'austriaco Thiem, oltre al tedesco Zverev, che l'anno scorso ha vinto a Madrid e ha dimostrato di saper giocare alla pari con Nadal nella finale di Roma, dove aveva già trionfato nel 2017. Anche il greco Tsitsipas può dire la sua. Sono tutti lì».

Il rosso è anche il colore preferito dagli italiani, che stagione sarà la loro?

«Intanto Cecchinato, Fognini e Sonego sono insieme agli ottavi di Montecarlo ed è un record. La speranza è che sia Cecchinato sia Fognini riescano a ripetere gli straordinari risultati dello scorso anno. Possiamo giocarci anche le carte di Seppi e di Berrettini. Da Fognini mi aspetto un grande exploit tra Montecarlo, Roma, Madrid e, perché no, anche al Roland Garros. Nella racchetta ha ancora il colpo del ko».

Nargiso sulla terra di Montecarlo ha giocato una finale in doppio con Paolo Canè nell'89.

«Io sono cresciuto nel circolo di Monaco, è casa mia. Nell'89 giocai alla pari con il n.1 del mondo Wilander e sfiorai la vittoria in doppio, però quella sconfitta brucia ancora».

