L'anima green che contraddistinguerà la Milano di domani arriva anche al Lorenteggio-Giambellino. Un quartiere più verde, vivibile, collegato e inclusivo: una rigenerazione urbanistica e sociale per il quadrilatero tra via Lorenteggio, largo Gelsomini, via Giambellino e piazza Tirana, dopo i lavori di riqualificazione che entreranno nel vivo nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni partiranno i lavori che ridisegneranno l'abitato tra via Lorenteggio e via Giambellino attraverso la realizzazione di un nuovo sistema verde, l'ampliamento delle aree pedonali e la valorizzazione dello spazio pubblico. Si parte con via Recoaro con l'inserimento di vasche verdi e nuovi alberi. In una seconda fase, a partire dall'autunno, i lavori si sposteranno in via dei Sanniti: anche qui verranno rifatti i marciapiedi, piantati alberi e ampliato il verde. Poi tra autunno e inverno 2021 si procederà con il ridisegno degli spazi di via Segneri: nell'area oggi occupata dal cantiere della M4 verrà realizzato un nuovo parco lineare urbano caratterizzato da spazi verdi, alberi e panchine, e una pista ciclopedonale. Dalla seconda metà del 2022 e fino a inizio 2024 la riconfigurazione degli spazi riguarderà via degli Apuli, via Odazio e via Manzano, dove oltre al rifacimento dei marciapiedi verranno realizzati percorsi ciclabili e piantati nuovi alberi.

«Siamo consapevoli che i cantieri porteranno alcuni disagi, ma alla fine di questo percorso il quadrilatero Lorenteggio-Giambellino sarà radicalmente rinnovato» commenta l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Per contenere i disagi legati ai cantieri, Palazzo Marino ha elaborato un piano per ricavare spazi per la sosta dei veicoli dei residenti: all'inizio di maggio verranno realizzati e tracciati circa 60 nuovi stalli di sosta provvisoria.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

