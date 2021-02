L'amore e la lontananza sul palco dell'Elfo. Il 14 febbraio via streaming è di scena È tanto che non bevo champagne, la narrazione dell'amore tra lo scrittore e drammaturgo Anton Cechov e Olga Knipper grande attrice e sua moglie, attraverso il loro fluviale carteggio.

Nel progetto di Francesco Frongia, Ferdinando Bruni e Ida Marinelli danno voce e corpo ad Anton e Olga, interpretazione già fatta due anni fa per una lettura scenica. Le ottocento lettere diventano trama nei dieci quadri del video, realizzato con la tecnica del green screen che sovrapponi attori e spazi.

Le lettere, spiega Bruni, testimoniano «un rapporto amoroso che vive nella tensione febbrile dell'assenza, della lontananza». Il titolo rimanda all'ultima frase detta da Checov prima di morire.

In streaming sul sito www.elfo.org dal 14 febbraio al 21 febbraio, ore 20.30, costo 5 euro. Il codice acquistato sarà utilizzabile per tutta la settimana.

(P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA