L'ammutinato Saint-Maximin marca visita al Nizza

MILANO - Dopo il caso Balotelli, in casa Nizza scoppia anche quello riguardante Allan Saint-Maximin che, indirettamente, coinvolge anche il Milan che a gennaio ha cercato fino all'ultimo l'accordo con il club francese per l'esterno d'attacco.

Una situazione difficile, precipitata all'improvviso proprio come qualche settimana fa con Balo: il giocatore si sarebbe finto malato e avrebbe saltato senza previa comunicazione la convocazione di Vieira. Il Milan è alla finestra con Leonardo e Maldini pronti ad approffittare a giugno di una situazione delicata per arrivare prima di altri (Borussia Dortmund e Atletico Madrid) all'esterno francese, curato da Mino Raiola (i rapporti ora sono tornati ottimi, si lavora per rinnovi di Abate e Bonaventura). Saint-Maximin dovrebbe sostituire Castillejo che a fine campionato farà rientro al Villarreal.(L.Ucc.)

