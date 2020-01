L'amica di Marco Carta ai lavori socialmente utili

Greta Posca

Fabiana Muscas, la 53enne accusata del furto di sei magliette alla Rinascente insieme all'amico e cantante Marco Carta (poi assolto), svolgerà lavori di pubblica utilità per 12 mesi in una onlus Caritas di Cagliari.

Lo ha deciso ieri mattina il giudice della sesta sezione penale del Tribunale di Milano, che ha ammesso la donna all'istituto della messa alla prova, come chiesto dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Castellano. Al termine di questo periodo, se il programma andrà a buon fine, il giudice potrà dichiarare estinto il reato. La donna si è impegnata a lavorare per quattro ore alla settimana, per un anno: inoltre è stata accolta la sua richiesta di aggiungere due ore settimanali extra «a riprova della sua resipiscenza».

Come era emerso nelle motivazioni dell'assoluzione dell'ex vincitore di Amici e di Sanremo, la Muscas si è assunta fin da subito tutta la responsabilità del furto sostenendo di volere fare un «regalo di compleanno» al suo amico cantante che da poco aveva compiuto 34 anni. Per il giudice Stefano Caramellino, al contrario, la prova fornita dall'accusa della colpevolezza di Carta sarebbe stata «insufficiente e contraddittoria». Diversa la ricostruzione del pm Nicola Rossato, che nelle scorse ha impugnato la sentenza di assoluzione.

