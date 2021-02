L'America si ferma: c'è Tampa-Kansas City per il Super Bowl

Fabrizio Ponciroli

L'America è pronta a fermarsi. Domenica notte andrà in scena il Super Bowl, ovvero l'evento sportivo più seguito al mondo. L'edizione 2021 si svolgerà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Il leggendario e ambitissimo Vince Lombardi Trophy se lo contenderanno i Tampa Bay Buccaneers, squadra di casa, e i Kansas City Chiefs, Campioni NFL in carica. Chiaramente tutti i riflettori saranno puntati sulle superstar delle rispettive franchigie: Tom Brady e Patrick Mahomes. Il primo, 43 anni, è il monumento americano dell'NFL. Dopo aver disputato nove Super Bowl con i New England Patriots (vincendone sei), si gioca il primo da QB dei Bucs. L'ennesimo capolavoro di un giocatore immarcescibile, capace di trascinare una squadra perdente all'ultimo atto della stagione NFL, in soli 12 mesi. Di fronte si ritroverà Patrick Mahomes, QB dei Chiefs. MVP NFL nel 2018, ha vinto il suo primo titolo lo scorso anno. E' alla ricerca del bis e sogna di riuscirci a discapito dell'icona Tom Brady. Il Super Bowl non è solo una partita di football americano. Il contorno è altrettanto importante. Grande attesa per lo spettacolo dell'intervallo. Quest'anno toccherà all'artista canadese The Weeknd intrattenere il pubblico di tutto il mondo. Grande attesa anche per gli spot del Super Bowl (venduti sempre a prezzi esorbitanti, nonostante la pandemia). Ci saranno, tra gli altri, John Travolta, impegnato a ballare Grease insieme alla figlia Ella, e pure la rockstar Lenny Kravitz, con parole da saggio. L'NFL ha anche ufficializzato che potranno assistere al Super Bowl LV 25.000 spettatori (di cui 7500 operatori sanitari vaccinati), ovvero circa un terzo della capienza del Raymond Stadium.

