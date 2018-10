«L'amarezza del derby rimane, però ripartiamo»

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «Faccio l'allenatore e sono consapevole che vengo giudicato per i risultati. Ma da quando alleno il Milan in A ho perso 6 partite: andate a vedere quante ne abbiamo fatte».Rino Gattuso non ci sta e rispedisce al mittente le nuove voci su Antonio Conte e ora anche Roberto Donadoni. «Ogni giorno mi confronto con Leonardo e Maldini, succede che non ci troviamo d'accordo ma c'è rispetto e ci guardiamo negli occhi. I problemi con Leo fanno parte del passato». Si prende le colpe, le responsabilità di una sconfitta che non deve cambiare però il giudizio sul suo Milan: «I giocatori mi sono vicini? Non mi interessa, conta solo vincere le partite - puntualizza -. Non mi sento certamente tradito da loro, né devo dare spiegazioni ai milioni di tifosi, anche se c'è molta pressione su di noi. Qualcuno parla bene, qualcuno male, qualche procuratore mi rompe le scatole. Io devo fare l'allenatore, ho iniziato cinque anni fa coi miei alti e bassi, ma credo fortemente in ciò che faccio. E mi prendo le mie responsabilità».Compresa quella delle scelte, Donnarumma in primis. «Faccio io le scelte, non vado dietro ai tifosi, con tutto il rispetto. Higuain? Ha solo il 30% di colpe per la prestazione che ha fatto, s'è innervosito perché non riceveva palloni utili, il resto dipende dalla squadra che non lo ha servito bene. E dipende anche da me. Brucia, ma non è tutto da buttar via».Ora però testa al Betis Siviglia, nella sfida odierna disan Siro, terza gara del girone di qualificazione d'Europa League. «L'amarezza del derby rimane ma bisogna ripartire. Il Betis è una squadra che a Madrid ha fatto il 65% di possesso palla, fa pochi gol ma ha tanta qualità». I nuovi acquisti? «Credo di aver utilizzato i nuovi acquisti come Castillejo, Laxalt, Bakayoko e Reina. Del mercato estivo sono contentissimo, poi i minuti di utilizzo dipendono da tante cose. Caldara non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma ci sarà. Quello che conta è che siamo una squadra viva, e non siamo in difficoltà fisica. Se iniziamo molto spesso l'azione dal basso è per non lanciare troppo e non trovarci in un tipo di calcio che non ci piace».riproduzione riservata ®