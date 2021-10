L'ALTRA SEMIFINALE

Massimo Sarti

Grande calcio anche stasera allAllianz Stadium di Torino (ore 20,45, diretta sul Canale 20 in chiaro) per la seconda semifinale di Nations League tra il Belgio e i campioni del Mondo in carica della Francia. Per il tecnico dei bleus Didier Deschamps, ex giocatore ed allenatore della Juve, sarà un po un ritorno a casa: «Per me Torino è una città speciale, è un grande piacere stare qui, anche se lo stadio è diverso. Abbiamo fatto di tutto per qualificarci a questa final-four e vogliamo vincerla».

Sfida nella sfida, quella in attacco tra Kylian Mbappé e Romelu Lukaku. Il transalpino, poco più di tre mesi fa, fallì il rigore che cosò alla Francia leliminazione dallEuropeo contro la Svizzera.

Dellex bomber dellInter ha invece parlato così il ct del Belgio Roberto Martinez: «A 16 anni era già pronto. È sempre stato ossessionato dagli obiettivi. È un 9 che può giocare spalle alla porta, penetrare negli spazi. Ha una grande condizione fisica e talento nel segnare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

