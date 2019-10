L'ALTRA MILANESE DEL RUGBY

MILANO - In serie B, nello stesso Girone 1 dell'Amatori Union (derby il 19 gennaio 2020) c'è anche un ambizioso Cus Milano Rugby allenato da Filippo Frati, tecnico con alle spalle 4 finali scudetto. Domenica debutto in casa del Monferrato, il 27 gara interna con il Franciacorta al Giuriati, lo storico impianto della palla ovale meneghina.

E le Erinni del Cus ha già iniziato invece la serie A femminile con due vittorie, 45-5 sul Parabiago e 0-88 a Tortona. «Puntiamo a vincere il nostro gruppo per andare ad affrontare le squadre del girone di Eccellenza nei playoff per il titolo», dice il ds Gabriele Paganini. «Siamo un punto di riferimento per la promozione del rugby femminile sul territorio. Ed è quasi pronto anche il Bicocca Stadium di viale Sarca, un campo solo per i campionati e le gare femminili. Non è certo da tutti».(M.Sar.)

