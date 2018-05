L'altra Juve che vince «Riscritta la storia»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Dopo anni di buio, il calcio femminile si gode la luce e il calore dei riflettori. Merito soprattutto di un campionato che, dopo una lunga e appassionante fuga a due di Juventus e Brescia, si è chiuso con uno spareggio-scudetto senza precedenti. La vittoria sul photofinish, ai calci di rigore calciati a oltranza, è andata alle Juventus Women, in trionfo a dodici mesi di distanza dalla fondazione della squadra, che aveva rilevato i diritti sportivi del Cuneo per iscriversi in Serie A. «Abbiamo fatto la storia, siamo felicissime per questa vittoria fortemente voluta. Onore al Brescia, che ha lottato alla pari con noi - sorride Sara Gama, capitana bianconera e azzurra alla quale è stata dedicata una Barbie con le sue fattezze -. La Juve ha avuto un impatto molto importante sul nostro sport. È cominciato un cambio culturale. L'Italia deve ridurre il gap con il resto d'Europa».Dal successo di domenica scorsa sul campo neutro di Novara, l'attenzione di un movimento pronto a passare dalla Lnd alla Figc si sposta sulla sfida di venerdì 8 giugno al Franchi di Firenze, quando la Nazionale rosa, battendo il Portogallo, staccherebbero il pass per il Mondiale del 2019 in Francia con una giornata di anticipo. E con buona pace dei colleghi azzurri.«Spero che vada come deve andare. Mezz'ora dopo lo spareggio ho cominciato a pensare alla Nazionale. Ci attende una partita importantissima: vincerla è il mio sogno più grande», confessa Barbara Bonansea, una delle 7 giocatrici bianconere inserite tra le 23 convocate dalla ct Milenia Bertolini.Un successo tira l'altro, spera la Bonansea, attaccante ex Toro e Brescia che ha chiuso il campionato con 19 reti, 2 in meno di Valentina Giacinti (Brescia): «Alle mie compagne avevo detto così: il titolo di capocannoniere lasciamolo pure a lei, noi però prendiamoci lo scudetto. E ora pensiamo già alla Champions League, che ci giocheremo a viso aperto».riproduzione riservata ®