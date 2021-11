L'ALTRA ITALIANA

Massimo Sarti

Ancora la maledizione Cristiano Ronaldo (139 gol in Champions League) per l'Atalanta. A Old Trafford siglò il successo per l'United, a Bergamo con due gol nel recupero del primo e nel secondo tempo permette ai Red Devils di acciuffare il 2-2 e di mantenere il primato nel gruppo F insieme al Villarreal (2-0 interno allo Young Boys) con 7 punti.

La Dea segue a quota 5. Per Gasperini e per lo splendido pubblico nerazzurro è una beffa, con l'Atalanta, due volte in vantaggio, che per quanto visto in campo avrebbe meritato di vincere. Subito un palo rocambolesco dello United (tiro deviato di McTominay). Poi il proscenio passa all'Atalanta che segna al 12' con Ilicic su assist di Zapata e con la complicità di un imperfetto De Gea.

Bailly con un miracolo difensivo nega il 2-0 a Zapata, prima del pareggio dei Red Devils. Azione magnifica, iniziata e terminata in gol da Cristiano Ronaldo, su invito di tacco di Bruno Fernandes. Siamo al 46' del primo tempo e sulla spinta del gol lo United inizia alla grande la ripresa. Ma viene freddato dall'Atalanta (56'): lancio di Palomino per Zapata che batte De Gea. Per l'assistente di Vincic è fuorigioco. Non per i colleghi al Var. Tutto buono e il Gewiss Stadium esplode dopo due minuti di attesa.

Zapata sfiora due volte il 3-1. Bergamo sogna, CR7 la sveglia al 91' con un destro al volo che batte Musso.

Mercoledì 3 Novembre 2021

