L'ALTRA ITALIANA

La Roma batte 3-0 gli ucraini dello Shakhtar all'Olimpico e ipoteca i quarti di finale di Europa League. Una partita perfetta, con una difesa impenetrabile e la capacità di realizzare che in Europa non sempre le italiane hanno avuto negli ultimi tempi. Al 23' del primo tempo Pedro verticalizza per l'inserimento alle spalle della difesa di Pellegrini; il capitano della Roma batte Trubin in uscita bassa e sblocca la gara. Kumbulla poco dopo sfiora il 2-0 giallorosso. Poi nel secondo tempo la Roma domina con El Shaarawy e il solito Mancini di testa. Un trionfo, contro la ex squadra di Fonseca, grande ex della serata.

Giovedì prossimo a cambi invertiti si giocheranno i match di ritorno degli ottavi di finale, decisivi per definire la griglia dei quarti. Per la Roma viaggio in Ucraina da favoritissima.

