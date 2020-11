L'ALTRA ITALIANA

Marco Zorzo

Dov'è finita la favola chiamata Atalanta? D'accordo, il Liverpool è forte, ma uno 0-5 in casa è troppo pesante. Sfida in salita già nel primo tempo per la Gasp-band, sotto di due reti (doppeitta di Jota). Disastro Dea in avvio di ripresa, che becca tre reti in 7 minuti (dal 47' al 54'): Salah, Mané e ancora Jota. Reds che salgono a quota 9 e nerazzurri agganciati a quota 4 dall'Ajax che supera 2-1 in Danimarca il Midtjylland. Due reti apertura di contesa firmate Antony (1') e Tadic (13'), con i danesi che accorciano al 18' con Dreyer.

Gli olandesi soffrono nel finale il ritorno dei padroni di casa, ma conquistano tre punti preziosi. Oggi in campo anche la (decimata) Lazio, di scena alle 18,55 in Russia a San Pietroburgo contro lo Zenit. Simone Inzaghi difende il primato del girone.

