L'ALTRA ITALIANA

Buon pareggio per la Lazio decimata dal Covid, salita in Belgio in super emergenza e senza bomber Immobile (a proposito: a rischio la sfida di campionato con il Torino). A Bruges finisce 1-1, con le reti realizzate nella prima frazione. Vantaggio per la squadra di Simone Inzaghi, che sblocca il match al 14' grazie alla rete di Correa, che ispirato da Marusic, la mette dentro con un sinistro a giro velenoso. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio prima del riposo con un rigore causasato dall'intervento di Patric su Rits e trasformato da Vanaken, che non lascia scampo a Reina.

Nella ripresa la Lazio tiene il risultato, prima sfiorando di nuovo il sorpasso e poi soffrendo un tantino nel finale. In classifica Inzaghi sale a quota 4 con i belgi del Bruges, mentre il Borussia Dortmund regola 2-0 lo Zenit con le reti di Sancho (su rigore) al 78' e del solito Haaland al 91'. Tedeschi che salgono a quota 3, mentre i russi restano a zero.

