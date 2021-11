Marco Zorzo

Dopo le due notti di Champions, ecco l'altra Europa, quella del giovedì. Quasi sempre indigesta ai club italiani. In Europa League il primo a scencere in campo è il Napoli targato Spalletti, che rende visita al Legia Varsavia (18,45), dopo averlo strapazzato nel finale al Maradona. Polacchi in testa al gruppo con sei punti e partenopei che inseguono a quota 4. Alle 21 la Lazio di Sarri è di scena a Marsiglia (con annessi e connessi per le polemiche del divieto ai tifosi laziali di andare in Francia). Biancazzurri che hanno 4 punti, transalpini 3.

In Conference (sempre alle 21) la Roma ospita il Bodoe Glimt dopo l'umiliante 6-1 patito in trasferta. La squadra di Mourinho è seconda (6) dietro i norvegesi (7). Urge il pronto riscatto.

