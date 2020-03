I compiti a casa si fanno con il computer. Ma chi non ce lo ha? Il Comune di Milano distribuirà una prima tranche di 150 computer alle famiglie con figli in età scolare che non hanno le dotazioni informatiche per seguire le lezioni online in queste settimane di emergenza. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala via Fb. «Mi hanno scritto tante mamme sottolineando le difficoltà in casa perché magari hanno un solo computer per chi è a casa in smart working e chi deve fare lezione. O non hanno un computer addirittura». L'assessora all'Istruzione, Laura Galimberti sta avviando attraverso i dirigenti scolastici un censimento sulla disponibilità informatica delle famiglie. Nel frattempo il Comune si è rivolto a produttori e distributori computer. I primi 150 arrivano grazie a Lenovo. L'invito di Sala è «per chi può farlo di regalare pc».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

