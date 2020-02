L'agricoltore si converte alla marijuana

Salvatore Garzillo

Spacciava marijuana in confezioni di erba legale perfettamente sigillate e marchiate con il logo di società reale. Il trucco era ingegnoso e per un po' ha funzionato. Anzi, avrebbe potuto fruttare ancora parecchi soldi se il suo ideatore, un agricoltore di 44 anni, non si fosse tradito da solo parlando ai carabinieri, che durante una perquisizione nella sua azienda di Rovello Porro (Como) hanno trovato un chilo di marijuana e 100mila euro in contanti.

Il 17 febbraio il 44enne è stato convocato in caserma dai militari di Garbagnate Milanese per la notifica di alcuni verbali stradali e dopo i convenevoli ha iniziato a rispondere alle domande dei carabinieri sulla sua vita privata. Gli investigatori hanno ammesso di non avere alcuna indicazione su di lui, erano solo domande di curiosità. Però l'uomo si è agitato ed ha iniziato a contraddirsi. Ha prima detto di avere un'attività di commercio di cani, poi di slot machine e infine di aver chiuso da pochi giorni la sua azienda per la produzione di cannabis legale a Rovello: e questo è vero.

L'uomo, che ha solo un piccolo precedente del passato e non legato a questioni di droga, ha fatto l'errore di raccontare che in magazzino aveva ancora mezzo chilo di erba legale avanzata dopo la chiusura e così i militari hanno deciso di fare una perquisizione per prelevare campioni e farli analizzare in laboratorio. A quel punto ha capito di essere senza via di scampo e ha preferito confessato. In azienda è stato trovato un chilo di marijuana non legale divisa tra buste termosaldate e confezioni sigillate riportanti sul tappo il logo della sua società. Identiche a quelle che vendeva ai tabaccai. In un secchio, inoltre, c'erano 100mila euro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA