Due giorni difficili per chi si muove con i mezzi pubblici. Disagi in vista oggi sui binari a causa di uno sciopero dalle 9 alle 17 indetto da alcune sigle sindacali. Treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord potranno subire limitazioni e cancellazioni. Non sono coinvolte dall'agitazione sindacale le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni viaggeranno; arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le ore 9 con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10. Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

E domani si replica, questa volta per un agitazione che coinvolgerà Atm: i sindacati dei trasporti hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto di lavoro. A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

