L'aggressore aveva la lama già nel locale

Sarebbe riuscito ad entrare all'Old Fashion già con il coltello in tasca, Davide Caddeo, il 29enne ritenuto dagli inquirenti colui che ha colpito con 11 coltellate Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura, aggredito domenica mattina all'esterno della celebre discoteca. Caddeo dunque sarebbe riuscito ad eludere la security, che monitora gli ingressi anche con metal detector portatili, celando nelle tasche «il coltello a serramanico con una lama lunga 20 centimetri», come si legge nella richiesta di convalida del fermo firmata dal pm Elio Ramondini. La squadra mobile sta lavorando per identificare le almeno altre sei persone che hanno partecipato all'aggressione.I quattro già fermati - Davide Caddeo, 29 anni, Alessandro Ferzoco, 24, e i due albanesi Andi Arapi e Albano Jakei, 29 e 24 anni - compariranno questa mattina nel carcere di San Vittore davanti al gip Stefania Pepe per l'udienza di convalida dl fermo. È probabile che scelgano di avvalersi della facoltà di non rispondere. «Sono dispiaciuto per Bettarini - ha detto dal carcere Ferzoco parlando con il proprio avvocato - ma non sono stato io e non ho visto chi sia stato».(G.Obe.)riproduzione riservata ®