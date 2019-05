L'affetto incondizionato dei fan o, se si preferisce, lo status di voce al femminile tra le più importanti del panorama musicale italiano. Sta di fatto che per il concerto di questa sera di Fiorella Mannoia, stasera al Teatro degli Arcimboldi, di biglietti non ce ne sono già più (una nuova data è comunque già stata confermata per il 3 ottobre sempre agli Arcimboldi). Tutto esaurito, quindi, per un live che porta sul palco le canzoni del suo ultimo album Personale: un disco con tredici nuovi brani che raccontano storie di consapevolezza e presa di coscienza, riflessioni su sé e sulla vita. A rafforzare le canzoni l'album contiene anche le fotografie scattate dall'artista in giro per il mondo. E poi i suoi classici: Sally, Quello che le donne non dicono, Il cielo d'Irlanda, Sempre e per sempre. Ad accompagnarla, una band con un chitarrista in più: Luca Visigalli al basso, Diego Corradin alla batteria, Massimiliano Rosati e Alessandro De Crescenzo alle chitarre e Carlo Di Francesco, produttore dell'album, alle percussioni. (M.Lev.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

