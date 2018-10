L'affare Paquetà rischia di saltare

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Paquetà-Milan: l'affare rischia di saltare. Il Flamengo non ci sta, vuole vederci chiaro, e per questa ragione ha deciso di aprire un'inchiesta interna al club. «Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a gennaio, ma la trattativa è in corso durante il campionato». Queste le parole di Rodrigo Dunshee, presidente del Consiglio Deliberativo del club.«È vero che il 30% del prezzo totale andrà a una società, ma questo è ben al di sotto della clausola», ha proseguito Dunshee che avverte il Milan di Leonardo (e Kakà). Per liberare il trequartista, infatti, non basterebbero 35 milioni pù bonus: la clausola è ferma a 50 e il club brasiliano vorrebbe ricavare una cifra maggiore soprattutto se dovesse venire confermata la modalità di pagamento su più stagioni da parte di Elliott. «Aprirò un'inchiesta per studiare cos'è successo, penso che sia molto strano e che potrebbero esserci altri interessi». Staremo a vedere.(L.Ucc.)