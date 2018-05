Kondogbia è tutto del Valencia Ausilio va in pressing su Barella

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Ufficiale il riscatto di Kondogbia: dal Valencia 7,8 milioni in plusvalenze. Come da accordi presi la scorsa estate, il club spagnolo nella tarda mattinata di ieri ha annunciato il riscatto di Geoffrey Kondogbia dall'Inter per 25 milioni di euro. E per Ausilio una boccata di ossigeno e di milioni in plusvalenze (il francese pesava 17,2 milioni a bilancio), per scollinare quota 40 milioni entro il 30 giugno. Impossibile invece il riscatto di Cancelo (35 milioni) dai Taronges, già con offerte sul tavolo per il lusitano. E difficile anche quello di Rafinha(38 milioni), con il Barça intenzionato a monetizzare subito per tentare l'assalto a Griezmann.Per l'eventuale sostituzione del brasiliano, in pole Simone Verdi del Bologna: costo 25 milioni. Sui 22 più bonus, invece, la valutazione di Lautaro Martinez, sbarcato nel primo pomeriggio di ieri a Malpensa per il primo assaggio di Inter. Questa mattina visite mediche per El Toro e, a seguire, la firma sul quinquennale da 1,5 milioni a stagione (e a salire) con Suning. Per il Racing, segnalato pure Diego Milito all'appuntamento.(A.Agn.)