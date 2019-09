Klopp numero 1 dei tecnici, Alisson dei portieri

MILANO - Serata sfavillante alla Scala per The Best Fifa Football Awards, i premi 2019 della federazione calcistica mondiale. Virgil Van Dijk, difensore olandese del Liverpool campione d'Europa, sembrava dover ripetere il trionfo dei premi Uefa. Invece il riconoscimento come miglior giocatore è andato a Leo Messi. Cristiano Ronaldo, l'altro della terna, non ha partecipato alla serata meneghina, ufficialmente per curare l'infortunio muscolare che lo terrà fuori da Brescia-Juventus di stasera. Nel best 11, tra gli altri, i bianconeri CR7 e De Ligt. Messi è stato invece superato dal 18enne ungherese Daniel Zsori nel Premio Puskas per il miglior gol, una rovesciata realizzata con la maglia del Debrecen. Il Liverpool si è imposto con Klopp miglior allenatore e con l'ex romanista Alisson miglior portiere. Al femminile, miglior giocatrice Megan Rapinoe, stella degli Stati Uniti vincitori del Mondiale in Francia.(M.Sar.)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

