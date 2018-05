Kids Park, il rispetto si impara giocando

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carlo MandelliL'estate è alle porte, iniziano i valzer di festival rock, pronti sul blocco di partenza tra Milano e provincia. Brucia tutti la kermesse Costellazioni al via domani al Parco Tittoni di Desio (Monza). Dalla canzone d'autore al pop, passando per il rock e il jazz, la kermesse, giunta alla sua edizione numero 8, ha tutte le carte in regola per tenere compagnia ai milanesi e ai brianzoli fino al 18 settembre.I nomi della buona musica ci sono tutti. Sui due palchi del parco si alternano dai Fantastic Negrito (6 giugno) a Morgan (13 luglio) passando per gli Africa Unite (14 luglio), The Real McKenzies (28 luglio). Senza tralasciare il puro pop italiano con Cristina D'Avena (2 giugno) e Sabrina Salerno (8 giugno).Non solo musica. Anzi un calendario fitto di proposte, da vivere sotto le stelle, come recita il titolo del festival. Il martedì è dedicato al cinema e alle degustazioni di A glass of wine; il mercoledì set acustici e nuovi cantautori; il giovedì è tempo di disco; il weekend si divide tra grandi concerti, serate a tema (dagli anni 80 ai microbirrifici). E la domenica tocca alla famiglia, con laboratori e teatro per i più piccini.Ad aprire le danze ci pensa il reggae nostrano di Brusco, convocato venerdì, mentre sabato 19 maggio toccherà allo spagnolo Tonino Carotone che animerà il gipsy balcan party del Circo Meraviglia. Domenica sarà invece la volta di un tributo a Lucio Battisti. Il cinema all'aperto debutta il 4 giugno con Finché c'è prosecco c'è speranza di Gabriele Muccino, anticipato il 28 maggio dalla proiezione del balletto Histoire de Manon, con Roberto Bolle.