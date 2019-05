Kid Pass Day 2019 weekend per la famiglia

Greta Posca

Teatri, musei, piazze e parchi d'Italia aprono le porte a bambini e famiglie con centinaia di attività in questo fine settimana per il Kid Pass Day edizione 2019. TAnti gli appuntamenti anche a Milano. Il 4 e il 5 maggio si tiene la quarta edizione della maratona di eventi family friendly che trasforma il capoluogo lombardo (ma anche Roma, Venezia, Napoli e altri centri) in luoghi a misura di bambino, con visite speciali, incontri, mostre, laboratori, giochi, spazi dedicati alla salute.

A Milano il cuore dell'iniziativa è Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale. Sabato 4 e domenica 5 maggio si trasforma in una grande area benessere dedicata alla salute in famiglia: aperitivi digital detox (benessere digitale) per grandi e bambini, attività con i cavalli, pet-therapy, esperti di mindfulness, laboratori e attività gratuite sul tema salute con pediatri, nutrizionisti, psicologi. E la merenda sana offerta a tutti i bambini.

Ma non solo Palazzo Lombardia. Dal Museo della Scienza con visite guidate all'Hangar Bicocca con i laboratori gratuiti, dall'Orchestra Verdi con Coppelia. E poi ancora le visite guidate alle Gallerie d'Italia, al Museo del Novecento, a Palazzo Reale, al Castello Sforzesco: ce n'è davvero per tutti i gusti. Tutte le informazioni sul sito kidpass.it.

