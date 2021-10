Kessie sulle orme di Gigio e Calha: sarà lungo addio

Luca Uccello

Frank Kessie via dal Milan a parametro zero. È una possibilità. Addio a fine stagione, non prima, come Donnarumma e Calhanoglu. Una scelta che sembra essere stata fatta ormai da tempo dal giocatore e dal suo entourage che continua a sparare altissimo per restare a Milano. Nel futuro di Kessie c'è la Premier League, al Manchester United al posto di Paul Pogba che a sua volta lascerà l'Inghilterra (Juventus e Real Madrid in prima fila) per far posto proprio al giocatore che Stefano Pioli ha trasformato e che oggi continua a difendere.

Una difesa totale anche da parte di Paolo Maldini che continua a fare spogliatoio intorno al giocatore e alla sua decisione di lasciare il Diavolo dopo cinque stagioni. Stessa posizione anche dal numero uno rossonero, Paolo Scaroni, che a Radio 24 ha risposto ancora una volta sul futuro del centrocampista e sul mancato rinnovo di contratto dopo le promesse fatte dal ritiro della sua Costa d'Avorio, alle Olimpiade di Tokyo.

Il presidente del Milan, non è entrato nello specifico delle cifre richieste dal giocatore ma ha fatto capire che stiamo parlando di richieste altissime (8 milioni di euro), fuori portata per il bilancio del Milan di oggi: «Queste scelte le fanno innanzitutto Maldini e Gazidis. Se hanno richieste che non possiamo sopportare, allora si prenderanno altre decisioni e gli auguro buona fortuna. Sono favorevole a sostituire un calciatore prontamente e con anticipo come nel caso di Maignan che non solo si è dimostrato un grandissimo portiere, ma anche un leader all'interno dello spogliatoio. Siamo contentissimi di questa scelta così come mi auguro che Donnarumma sia contento della sua decisione». Il Milan non si è fatto trovare impreparato e in estate ha già trovato il sostituto. Si tratta di Yacine Adli. Frederic Massara stravede per questo talento, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Psg.

Ma attenzione perché secondo Estadio Deportivo il Milan avrebbe messo nel mirino William Carvalho, centrocampista portoghese classe 92 di proprietà del Betis Siviglia. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di provarci in vista della sessione invernale.

Insomma, il Milan pure questa volta non si vuole far trovare impreparato.

