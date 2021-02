Kessiè-Milan, via all'operazione rinnovo

Luca Uccello

Frank Kessiè non è solo un perfetto cecchino dagli undici metri. E' di più per Stefano Pioli. E' il giocatore a cui non può mai rinunciare. E' un giocatore completo, che unisce corsa e fisicità, che unisce determinazione a grande qualità. E il modo in cui calcia i rigori lo dimostra. Ci vuole freddezza, ci vogliono anche i piedi. C'è poco da fare. Frank da quando è arrivato al Milan ha calciato in totale 16 calci di rigore, mettendone a segno 14 e sbagliandone 2 (gli unici della carriera se al totale andiamo ad aggiungere anche i 5 calciati con la propria nazionale e i 2 con l'Atalanta).

La percentuale di realizzazione di Kessiè in rossonero è pari all'86%, contro il solo 14% di errore. Numeri migliori anche di Zlatan Ibrahimovic che contro il Bologna ha sbagliato il suo centesimo calcio di rigore. Numeri che confermano la forza di un giocatore che andrà in scadenza al termine della prossima stagione. Il Milan non si può permettere di perderlo. Per questo Paolo Maldini vuole evitare di ripetere l'errore commesso con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che in qualsiasi momento possono firmare per un altro club, liberarsi a parametro zero, facendo un danno al Milan. Bisogna cercare di anticipare i tempi ed è quello che il Club di via Aldo Rossi si è prefissato di fare. L'ingaggio attuale di Frank Kessiè è di 2,2 milioni netti a stagione. Per tenerlo a Milano, con la maglia rossonera bisogna aumentargli l'ingaggio, avvicinarsi alle cifre richieste anche da Calha. Cifre fuori budget per Ivan Gazidis che sa però che per portare avanti un progetto vincente c'è bisogno anche di qualche sacrificio, soprattutto per quei giocatori ritenuti fondamentali da Stefano Pioli.

Anticipare i tempi per evitare che qualche big di Premier League si faccia avanti e metta sul piatto cifre d'ingaggio considerevoli, fuori mercato per il Milan di oggi. Per fortuna, come per Gigio e Calha, anche Frank ha espresso la volontà di restare a Milano, ma solo a certe condizioni. Nella stessa situazione contrattuale si trova anche il capitano rossonero, Alessio Romagnoli. E con Raiola, si sa, è sempre tutto più complicato.

