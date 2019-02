Kessie, idea meravigliosa «Col Milan in Champions»

Luca Uccello

MILANO - Franck Kessie è una forza della natura. Uno di quei giocatori insostituibili per Gattuso. Le ha giocate praticamente tutte (1873' su 2070', ha saltato per squalifica solo Frosinone e Fiorentina), ha segnato tre reti, servito due assist.

Un giocatore fondamentale per il Milan di oggi e quello di domani. Un giocatore che ha allontanato in prima persone le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Milan a fine stagione. «Ho cinque anni di contratto, sto bene qui e con questa società voglio raggiungere obiettivi importanti».

Niente Premier League (Arsenal, Chelsea e Tottenham alla finestra) per il centrocampista rossonero pronto a tornare a Bergamo da avversario per la seconda volta. «L'anno scorso ho segnato e non ho esultato, se ci riuscirò anche quest'anno farò la stessa cosa».

L'obiettivo della stagione? «C'è un grande mister che sta facendo molto bene. La squadra è tutta con lui, lo segue e insieme abbiamo il sogno di tornare in Champions League». Per riuscirci il Milan dovrà superare anche l'ostacolo Atalanta, tornare a casa con punti pesanti. I numeri dicono che la squadra rossonera è imbattuta nelle ultime sei trasferte di campionato grazie a due successi e quattro pareggi: il Diavolo non arriva a sette gare esterne senza sconfitte dall'aprile 2013.

Inutile dire che se da una parte c'è Zapata, Kessie e compagni possono affidarsi a Piatek (quattro reti in quattro gare). «Tutti e due sono bravi e hanno segnato tanti gol dall'inizio della stagione. Sarà una grande partita. Per noi una prova di maturità».

Con Piatek e non più con Higuain, il Milan ci ha guadagnato. «Ha fame di gol, è simile a Cutrone. Secondo me un attaccante dev'essere così, deve sempre avere voglia di fare gol. Per noi è importante».

Il polacco ha conquistato proprio tutti, anche Laxalt. «In campo, in allenamento, è un orologio. Lavora tanto, è molto serio nel lavoro, è anche molto umile e disponibile. Fuori è uno a cui piace scherzare, ridere, questa è una bella cosa. È sempre positivo e sorridente».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA