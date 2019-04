Kessie corre verso il recupero Il Diavolo nel mirino del Qatar

MILANO - In vista della sfida di domani (alle 18) allo Stadium contro la Juventus, Rino Gattuso può contare nuovamente, oltre che sul recupero di Suso, anche su quello fondamentale di Frank Kessie, tornato ad allenarsi con il resto dei compagni dopo aver saltato la gara con l'Udinese per colpa di una fastidiosa infiammazione al ginocchio sinistro.

Il centrocampista ivoriano dovrebbe tornare a giocare nella sua consueta posizione, ancora al fianco di Lucas Biglia, che farà il regista, e naturalmente di Bakayoko, utilizzato ancora una volta come mezzala sinistra per via dell'assenza forzata per almeno un mese di Paquetà.

Intanto secondo il quotidiano economico MilanoFinanza, il Qatar avrebbero messo nel mirino la serie A in particolar modo il Milan e la Roma. Il Fondo Elliott che ha dichiarato di avere un progetto di media-lunga scadenza nel Milan al momento non avrebbe ancora ricevuto nessuna offerta. (L.Ucc.)

