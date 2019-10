Kessie ci crede «Dobbiamo conquistare la Champions»

MILANO - L'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan ha riacceso le speranze per poter tornare a lottare per il quarto posto. «Ancora non è finito nulla, dobbiamo provarci fino alla fine per arrivare in Champions, come abbiamo fatto l'anno scorso». Parole di Franck Kessie che non nasconde il dispiacere per l'addio anticipato di Marco Giampaolo che lo ha sempre messo in campo ma «ora c'è un nuovo allenatore e dobbiamo seguirlo in campo. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi, dobbiamo farlo anche per noi, l'ultima partita in casa è stata molto difficile per tutti».

Dalla sconfitta con la Fiorentina al ritorno in campo domenica sera con il Lecce passando per il Genoa, la gara che ha segnato la svolta. Il Milan deve ricominciare a correre. «Voglio fare ancora di più per questo club e portarlo dove merita. Magari segnando di piu' possiamo vincere tante partite».(L.Ucc.)

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

