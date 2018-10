Keita pronto a domare il Diavolo

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO Il primo scatto verso il derby Keita Balde lo ha compiuto rientrando un giorno prima dagli impegni con il Senegal e presentandosi in anticipo ad Appiano Gentile. Il suo posto, domenica sera a San Siro, dovrebbe essere in panchina. Ma c'è un però, che porta alla stracittadina della Capitale del 30 aprile 2017, quando con una doppietta Keita portò al trionfo (1-3 il finale) la Lazio sulla Roma proprio allenata da Luciano Spalletti. Che il tecnico di Certaldo mediti qualche sorpresa rispetto al canovaccio che prevederebbe Politano e Perisic sugli esterni?Di certo l'ex biancoceleste rappresenta una riserva di lusso per i nerazzurri, al pari (sempre salvo sorprese) di Antonio Candreva, già a bersaglio due volte contro il Milan, in derby tra l'altro terminati entrambi sul risultato di 2-2.Nell'avvicinamento alla sfida al Diavolo, per cercare la settima affermazione consecutiva tra campionato e Champions League, sarà fondamentale la giornata di oggi, quando alla Pinetina lavoreranno anche i reduci del superclasico di martedì a Jeddah tra Brasile ed Argentina, a cominciare dal bomber Miranda, che ha deciso il match sul filo di lana. Poi il duo albiceleste formato da Mauro Icardi, che poco più di un anno fa griffava con una tripletta l'ultimo successo dell'Inter sul Milan, e da Lautaro Martinez. Il Toro è carico per aver segnato per la prima volta in Nazionale, ma questo non gli basterà per partire dall'inizio in coppia con il capitano nerazzurro.L'incognita è ancora rappresentata da Matias Vecino che nel corso del riscaldamento prima di Giappone-Uruguay ha avvertito un problema muscolare alla coscia destra. Oggi le prime valutazioni dello staff medico dell'Inter: C'è ottimismo, ma le alternative Borja Valero o Gagliardini, per affiancare in mezzo, Brozovic, sono pronte. In difesa permane il ballottaggio a destra fra D'Ambrosio e Vrsaljko.Nessuna incertezza, invece, sull'ambiente. San Siro da tutto esaurito e tifosi dell'Inter pronti a una coreografia speciale, con migliaia e migliaia di bandierine nerazzurre.riproduzione riservata ®