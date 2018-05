Karamoh non vede l'ora: «La Champions, un sogno»

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «All'Inter sono cresciuto, in campo e fuori. La prossima stagione sarà molto importante». E, nei piani di Yann Karamoh, anche con qualche presenza in più (quest'anno 15, tra campionato e Coppa Italia, e 1 rete, al Bologna, il 12 febbraio) nell'11 di Spalletti. Dal ritiro dell'Under 21 francese, il classe 98 di Abidjan ha parlato di passato, presente e futuro: «Non sono più lo stesso giocatore di quando ero al Caen. Sono cambiato sul campo e fuori - ha sottolineato Karamoh -, ora ho un'altra prospettiva e sono più disciplinato, anche se nell'Inter ci sono tanti giocatori importanti e non è stato facile all'inizio. Quando sono stato chiamato in causa, ho fatto quello che ho potuto. Il prossimo anno, con campionato, Coppa Italia e Champions, spero di fare meglio. Non vedo l'ora».(A.Agn.)