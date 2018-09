Kakà vota Gattuso: «Rino fenomenale»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Mercoledì di ricordi, in memoria dei bei tempi passati insieme, in campo e fuori, vincendo divertendosi. Leonardo, che ha festeggiato il suo 49° compleanno, Paolo Maldini, Ricardo Kakà e Rino Gattuso. Quattro indimenticabili di un Milan che sta studiando da grande. Dai cinesi (nuovi problemi per Yonghong Li che deve restituire 70 milioni di euro circa ricevuti in prestito dalla Hong Kong Teamway) agli americani (gli stipendi con Elliott sono aumentati del 16%, da 117 milioni a 140 in un solo anno), ad un Milan tornato a spendere e a far sognare i tifosi rossoneri. «Si vede che c'è un'energia positiva intorno alla squadra e alla società. Penso che la base per vincere sia quella». Parole di Leo che poi lascia la parola a Ricky che applaude, senza timore di sbagliarsi, Gattuso: «È la prima volta che vedo Rino nelle vesti di allenatore. Mi piace tantissimo. Ha la stessa energia di quando giocava, sempre impegnato a motivare i giocatori. Ho visto che parla molto con loro. Ha buone idee, ha studiato molto, si vede che ha ottime basi. Tutto ciò lo rende un fenomeno».Un fenomeno che può fare la differenza in questo campionato come è successo con la Roma. «È stata bellissima, la squadra è uscita da San Siro con grande fiducia, è stato importantissimo conquistare i tre punti per continuare a lavorare e per affrontare la sosta con serenità. Nel primo tempo il Milan ha giocato bene, nel secondo un po' meno. Però alla fine con i cambi, è riuscito a trovare le occasioni per vincere». Parole d'amore di Kakà per un Milan che lo vuole nuovamente con sé.Lo conferma ancora una volta Leonardo in qualità di direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonera. «Ricky sarà legato a noi per un rapporto che c'è, non c'è un incarico preciso. Sarà legato, perché è legato alla storia del Milan per sempre. Kakà è l'ultimo Pallone d'Oro della storia rossonera. Credo che rappresenti lo stile anche per come ha gestito la propria carriera. Da tutto questo credo che possano nascere cose in futuro...».Ma non da subito. «In questo momento, però, deve stare in Brasile anche per le sue cose, ma sarà sicuramente in connessione con noi». Sul tavolo di Leo c'è una relazione ben dettagliata che riguarda Lucas Paquetà, trequartista 21enne del Flamengo già parogonato al primo Kakà.riproduzione riservata ®