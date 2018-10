Kakà: «Evitate di paragonare Paquetà a me Io dirigente rossonero? Per ora sto studiando»

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Paquetà? È un giocatore con un futuro brillante davanti». Parole di Ricardo Kakà a Milan Tv che preferisce non fare nessun paragone. «Per lui è meglio che non si facciano paragoni, perché ho visto tanti paragoni in questi giorni con me, con Pato, con Ronaldinho, Cafu, Rivaldo con tutti i brasiliani che hanno fatto parte della storia del Milan. Dobbiamo evitare questi paragoni, non solo con me, per fare in modo che lui possa arrivare e giocare tranquillo. Spero molto che faccia bene e sono molto fiducioso». Il futuro di Kakà? «Ora la mia priorità è ancora stare vicino alla mia famiglia, Luca e Isabella, che hanno 10 e 7 anni. Parlo tanto con Leo, per cercare di capire come essere un dirigente. Sto facendo un corso in Brasile. Spero un giorno di poter lavorare nel Milan come dirigente sportivo, non c'è niente di definito al momento». Duello Higuain-Icardi domenica sera o anche altro? «È Milan-Inter. Certo, loro due possono decidere la partita in qualsiasi momento».(L. Ucc.)