Juventus-Valencia: tutto fatto per Cancelo

Timothy OrmezzanoTORINO - Prosegue il can-can bianconero sul mercato. Dopo Emre Can, nei prossimi giorni a Torino è atteso anche Cancelo. Tutto fatto tra Juve e Valencia, per una cifra intorno ai 38 milioni, spalmata su tre rate, mentre per l'esterno portoghese è pronto un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione più bonus. I buoni rapporti tra i due club, a detta dei media spagnoli, potrebbero favorire l'approdo in bianconero anche di Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia e della Nazionale di Hierro.Il brasiliano naturalizzato spagnolo è blindato da una clausola rescissoria da 120 milioni, ma assicurano che possa dire adios per una cifra molto più bassa. I favoriti per il probabile dopo-Higuain restano comunque il sogno Icardi, Morata e Martial.I movimenti in corsia proseguiranno, a maggior ragione se Alex Sandro dovesse traslocare al Psg. Il club parigino starebbe infatti preparando un'offerta da 50 milioni di euro, 10 in meno della valutazione fatta dai bianconeri. Che, viste le difficoltà a chiudere con il Manchester United per Darmian, sul quale ora ci sarebbe anche l'Inter, pensano di riportare in Italia un altro esterno: l'ex giallorosso Digne.Il terzino francese sta pensando di lasciare il Barcellona, per giocare con maggiore continuità. La stessa cosa che potrebbe fare Rugani, pedinato da quel Chelsea deciso a rilanciare da 30 a 35 milioni per regalare il difensore juventino a Sarri.riproduzione riservata ®