Juventus, un Pochettino più Sarri

TORINO - Avanza Sarri, torna in auge Pochettino, scende Mourinho, resiste Simone Inzaghi come soluzione più semplice e impazza (sui social) Guardiola. Prosegue l'affollata corsa alla panchina della Juve. Il nome più caldo resta quello dell'allenatore toscano che, salvo clamorosi colpi di scena, dirà addio al Chelsea. «Sarei felice di rimanere in Premier League - così Sarri, che sarebbe stato contattato direttamente da Agnelli -, ma a fine stagione dovrò capire se il club è soddisfatto». Poi, lo strappo: «Se il mio lavoro dovesse essere giudicato per una sola partita (la finale di Europa League; ndr), allora vado via subito» Infine, un dribbling: «Dove mi vedo dopo il 29 maggio? Al mare».

Da Maurizio a Mauricio, quel Pochettino invece alle prese con la finale di Champions del 1° giugno tra il suo Tottenham e il Liverpool. La Juve ha avuto un contatto con Frank Trimboli, intermediario degli Spurs. Ma oltre a una clausola rescissoria da 30 milioni ci sarebbe da garantire al tecnico argentino di origini piemontesi un superingaggio da circa 14 milioni.

Secondo quel grande bar sport che è Twitter, invece, è tutto fatto per Guardiola, pronto a firmare un quadriennale da 23 milioni a stagione. È bastato che la Juve comunicasse l'interruzione delle visite guidate allo Stadium il 14 giugno per fare ipotizzare in quel giorno una presentazione di Guardiola in stile CR7. Per i bookmakers il favorito è comunque lui, Pep, che ieri ha disertato un torneo di golf a Milano. Alla Continassa smentiscono nuovi contatti, ma il sogno continua. Anche per Douglas Costa, che ha infiammato i webtifosi mettendo un like a questa domanda: «Sei felice di avere Guardiola come nuovo allenatore?».

L'altro colpo onirico è Pogba, presto oggetto di un nuovo affondo. L'alternativa è Milinkovic-Savic, con il quale c'è già un accordo. Per convincere anche Lotito la Juve potrebbe inserire nella trattativa Orsolini, in prestito al Bologna con diritto di riacquisto per circa 22 milioni. Specie se sulla panchina della Lazio dovesse arrivare Mihajlovic. Gli altri centrocampisti monitorati? Rabiot ed Eriksen, un uomo di Pochettino.

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

