Juventus, Simeone è più di un'idea: può arrivare con lo sconto via Cagliari

Timothy Ormezzano

Il casting per la parte di vice Vlahovic vede in forte risalita le quotazioni di Simeone. Ecco la pista low cost, in linea con la spending review della Juventus. L'argentino, reduce da un'ottima stagione a Verona in prestito dal Cagliari (17 gol in 37 presenze), può arrivare per 15 milioni e un ingaggio assolutamente sostenibile. Sono 20 milioni in meno dei 35 che servirebbero per riscattare Morata dall'Atletico Madrid, dopo averne versati 20 per il prestito biennale. C'è Simeone in testa alla lista delle controfigure di Vlahovic e dei sostituti del partente Kean.

Con buona pace di Arnautovic, blindato dal Bologna, e di quei Milik e Muriel che lasciano qualche dubbio a livello di tenuta fisica. Vero, il Cholito è figlio di un simbolo nerazzurro come Diego el Cholo Simeone: non il massimo a livello psicoambientale per i bianconeri. Ma è anche un attaccante che di fronte alla Signora ha saputo segnare 6 gol in appena 11 incroci.

Intanto alla Continassa, mentre il ds Cherubini prepara per questi giorni un nuovo assalto a Di Maria (il nodo resta la durata del contratto), arriva una sorta di avvertimento da parte di De Ligt. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 non è affatto scontato, a meno che i bianconeri non dimezzino o quasi la clausola rescissoria, portandola dagli attuali 125 milioni (ma l'anno prossimo salirebbe a quota 140) a circa 75 milioni.

Un modo per assicurarsi una exit strategy per l'olandese, palesemente insoddisfatto dalle ultime due annate a Torino: «Il rinnovo? Al momento sono in corso dei colloqui, quando sarà il momento deciderò se rinnovare oppure se guardare oltre», così De Ligt al portale Nos.nl. E ancora, a chiarire meglio il suo palpabile malcontento: «Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non sono sufficienti, da questo punto di vista dovremo fare dei passi avanti, così è deludente. La Juventus è un club che vuole e deve essere sempre campione».

Insomma, l'attuale dimensione sportiva dei bianconeri non si sposerebbe più con le ambizioni di un top player come De Ligt.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

