Juventus-Sarri: i promessi sposi

TORINO - Tra 48-72 ore la Juve e Sarri potrebbero dirsi di sì. Domani il tecnico del Chelsea affronterà la finale di Europa League contro l'Arsenal, giovedì il suo procuratore Ramadani incontrerà i Blues per discutere la probabile separazione. Sarri in bianconero è una rivoluzione, considerando i trascorsi da carissimi nemici. Ma il suo arrivo a Torino non rivoluzionerebbe l'organico.

In vetrina finirebbero Alex Sandro, Khedira, Cuadrado, Mandzukic e Perin. Quest'ultimo ha chiesto la cessione per uscire dall'ombra di Szczesny: potrebbe andare alla Roma, che lo aveva già cercato l'estate scorsa. Specie se sulla panchina giallorossa ci sarà Gasperini, che lo allenò al Genoa.

L'idea neanche troppo pazza dei bianconeri è di usare Perin come cavallo di Troia, per dare l'assalto a Zaniolo. Il centrocampista giovedì aveva esternato la sua rabbia per il furto subito a Roma da sua mamma Francesca, aggiungendo un sibillino «poi non vi lamentate se...».

A Torino lo attende uno stipendio triplicato, da almeno 2 milioni. A proposito di giovani, la Juve monitora anche Van de Beek, per ora blindato all'Ajax: «Io qui sto bene». Intanto Lotito si dice disponibile a trattare la cessione di Milinkovic-Savic: «Se dovesse arrivare un'offerta importante ci metteremmo intorno a un tavolo per parlarne».

Se Sarri resta il favorito, la sua prima alternativa per i bookmakers è ora Pochettino, la cui quota è scesa da 9 a 5 volte la posta, mentre Simone Inzaghi resta stabile a 12. «Il mio futuro ora non conta, penso soltanto alla finale di Champions, dopodiché ci sarà tempo per parlarne», ha detto ieri il tecnico del Tottenham, che in caso di conquista della Coppa potrebbe liberarsi a costo zero, senza il pagamento della clausola. Sullo sfondo c'è anche Klopp, pure lui sintonizzato solo sulla supersfida di Madrid tra il suo Liverpool e gli Spurs. Per vederci chiaro bisogna aspettare ancora un po'. Fino alle finali.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

