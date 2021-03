Juventus, quando l'attacco è in bilico

Timothy Ormezzano

L'attacco bianconero rischia la rivoluzione. Il futuro di Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata è tutto da scrivere. CR7 potrebbe restare alla Juve per l'ultimo anno di contratto, ma dopo le dichiarazioni sibilline di Zidane non si può escludere un suo ritorno al Real. «Presto insieme», ha scritto ieri l'ex compagno Marcelo commentando un video con Cristiano.

Se è un indizio social, bisogna capire se i due si ritroveranno a Madrid o alla Juve.

Il reparto bianconero verrà ridisegnato intorno alla presenza (o meno) di Ronaldo. La Signora vorrebbe affiancargli Milik, che non chiude la porta. Anzi: «Oggi penso solo al Marsiglia, ma ho certamente dei sogni: voglio giocare nei migliori club del mondo».

Se l'OM non andrà in Champions, per acquistare il polacco basteranno i 12 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Gli altri nomi caldi? Depay, in scadenza con il Lione, Icardi e Agüero.

L'attaccante bianconero più in bilico è Dybala, il cui rinnovo è sempre congelato. La Joya è nel mirino di Chelsea e Tottenham. La posizione meno precaria sembra invece quella di Morata, che a meno di terremoti dovrebbe restare un'altra stagione in prestito a Torino.

Si vedrà. Intanto Pirlo ha un sogno: bissare il record di 15 vittorie consecutive ottenuto da Allegri nel 2015-16. Reduce da 3 successi di fila ora deve vincere le restanti 12 partite di campionato, per tentare di infastidire l'Inter. Domenica, allo Stadium contro il Benevento, la Juve dovrebbe recuperare Buffon, possibile titolare tra i pali, e ha qualche chance di rivedere anche Alex Sandro.

A centrocampo tornerà probabilmente Arthur, con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Davanti largo ancora a Ronaldo e Morata, che prima di decifrare il futuro vogliono vivere un presente migliore.

