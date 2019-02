Juventus, pronto l'assalto a Zaniolo

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Non c'è due senza tre. Dopo Pjanic e Szczesny, la Juve sogna di far traslocare da Roma a Torino anche Zaniolo. Il suo nome, con una valutazione da 40 milioni, figurava nell'elenco dimenticato una decina di giorni fa in un bar milanese da Paratici. Altro che fantacalcio, come disse il ds giallorosso Monchi, che ha congelato fino a giugno l'adeguamento dell'ingaggio da 270 mila euro di Zaniolo.Troppo basso, secondo l'agente Vigorelli, lo stipendio da 1,5 milioni annui proposto dai giallorossi al talentuoso centrocampista, che in passato rivelò di tifare proprio per i bianconeri. «Nicolò è stato a un passo dalla Juve, l'affare con la Virtus Entella era quasi definito ma all'improvviso arrivò l'Inter», ha recentemente rivelato Igor Zaniolo, il padre della rivelazione del campionato. La Signora tenterà un nuovo affondo, offrendo un quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione.Dal mercato (estivo) al campo. Domenica (ore 18), in casa del Sassuolo, Allegri rilancerà quattro titolari: Szczesny, Alex Sandro, Bentancur e Dybala. Assente Douglas Costa, che rischia di saltare anche il Frosinone e l'Atletico Madrid per un ematoma al quadricipite che verrà valutato meglio all'inizio della prossima settimana. La Champions, intanto, si fa largo nei pensieri bianconeri: «L'anno scorso avevo perso la finale contro Ronaldo - ricorda Emre Can -, quest'anno voglio vincerla insieme a lui».Ieri CR7 ha incassato la difesa (d'ufficio) di sua mamma Maria Dolores in merito alle accuse di stupro legate al caso-Mayorga: «So chi è mio figlio, mi fido di lui. E se quella ragazza è andata in una camera d'albergo non lo ha di certo fatto per giocare a carte».riproduzione riservata ®