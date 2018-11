«Juventus, niente scherzi»

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La prima volta di Mourinho all'Allianz Stadium, che gli farà sentire quello che lui chiama «il rumore dei nemici». Ma anche il ritorno di Pogba, possibile destinatario di una standing ovation come quella che aveva sedotto Ronaldo. C'è anche questo nel menu di Juventus-Manchester United (ore 21, diretta Rai Uno e Sky), la sfida che, in caso di vittoria dei bianconeri, porterebbe Allegri per la nona volta consecutiva agli ottavi di Champions: «Cristiano Ronaldo con me si diverte? Divertirsi vuol dire vincere. E noi non abbiamo ancora vinto niente. Cerchiamo di ottenere subito il primo posto del girone».Mourinho non sembra credere nella remuntada: «Per la Juve è fatta. Noi contro Young Boys e Valencia capiremo se arriveremo secondi o andremo in Europa League». Poi torna sul suo gesto delle tre dita con cui a Manchester aveva risposto agli insulti dei tifosi bianconeri: «Il motivo del loro rancore è il ricordo del mio triplete (con l'Inter; ndr)». Quanto a Pogba, arrivato all'aeroporto di Torino spingendo un un trolley a strisce bianconere, dichiara di non avere «alcun rimpianto per essere tornato a Manchester» e dribbla le domande su un suo futuro in bianconero: «Io con Ronaldo? Per la Juve è una grande cosa avere un giocatore che segna con la facilità con cui si beve un bicchiere d'acqua. Per me tornare qui è bellissimo, ma ora sono molto felice allo United». Poi, però, lascia la porta aperta: «Non si sa mai cosa accadrà in futuro». La chiosa di Bonucci: «Paul mi ha detto di essere emozionato. Quello che succederà più avanti dipende soltanto da lui».Allegri recupera Cancelo, Matuidi e Mandzukic, quest'ultimo in ballottaggio con Cuadrado per giocare con Dybala e Ronaldo: «La caviglia di Mario è a posto. Sabato non l'ho portato in panchina per evitargli di fare gli scalini...», scherza Allegri, tornando sui ko (sospetti?) del croato alla vigilia di due sfide che avrebbe seguito dalla panchina. Mourinho privo di Lukaku, infortunato ma anche scaricato dal tecnico, si affida al tridente Mata-Rashford-Martial, con Alexis Sanchez di scorta.riproduzione riservata ®