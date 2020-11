Juventus-Napoli: resta il 3-0 a tavolino

Timothy Ormezzano

Il ricorso è stato respinto, ma Juve-Napoli non è ancora finita. Ieri la Corte d'Appello federale ha confermato la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea sulla partita fantasma del 4 ottobre: 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri. Confermato anche il 3-0 di Verona-Roma, la partita del caso Diawara.

Le motivazioni? Il Napoli avrebbe violato i principi di lealtà, costruendosi «un alibi per non giocare quella partita». Insomma, la mancata disputa dell'incontro allo Stadium «non è dipesa da una causa di forza maggiore». Il club di De Laurentiis ora andrà alla camera di conciliazione del Coni, ultimo grado di giustizia sportiva prima di presentare eventualmente ricorso al Tar.

Passando al calcio giocato, Morata dal ritiro della Spagna auspica di «disputare la finale di Champions». E assicura di avere sempre avuto «un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo». Quest'ultimo è un sogno nemmeno troppo proibito del Psg, come ha rivelato il ds dei parigini Leonardo: «È normale che Cristiano Ronaldo sia associato al Psg, perché il nostro club fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Il mercato è una questione di opportunità. E a volte succedono cose straordinarie».

Il mercato estivo è lontano, se ne riparlerà. Intanto però la Juve si gode due nuovi acquisti in difesa. Al centro riecco De Ligt, mentre sulla corsia sinistra torna Alex Sandro. L'olandese, mister 85,5 milioni di euro, è fondamentale visti i ripetuti guai fisici di Chiellini e gli straordinari a cui si è sin qui sottoposto Bonucci. Adesso sì, c'è il via libera degli ortopedici: la spalla operata ad agosto è guarita, da domani (il giorno della ripresa) De Ligt potrà lavorare a pieno regime senza temere di affondare i contrasti. E alla ripresa diventerà un punto fermo della squadra di Pirlo.

Il rientro di Alex Sandro in corsia darà invece un po' di tregua a Danilo, l'unico juventino che ha sin qui giocato per intero tutte e nove le partite stagionali. Insomma, ecco due ottime notizie per una difesa che ha subìto pochi gol (6) ma sempre pesanti. E ha chiuso una sola gara con la porta inviolata, quella contro la Samp, oltre ovviamente a quella vinta a tavolino per 3-0 contro il Napoli.

