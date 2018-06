Juventus-Napoli, duello al sole per Darmian e Kovacic

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - È già Juventus-Napoli. Il replay dell'ultima sfida-scudetto, per ora, si gioca sul mercato. Il club bianconero ha riattivato i contatti con il Manchester United per Darmian, scoprendo che oltre all'Inter sull'esterno azzurro c'è anche il Napoli di Ancelotti, che lo lanciò ai tempi del Milan. Non basta la prima offerta da 13 milioni, il club di Mourinho per adesso ne chiede 20. Ma tra Carletto e Allegri sarebbe sfida anche per Kovacic, l'alternativa a Milinkovic-Savic individuata dalla Signora per l'eventuale sostituzione di Pjanic, sul quale sono sempre accesi i riflettori del Barcellona. Il centrocampista del Real Madrid, deciso a lasciare la casa Blanca, ha una quotazione di circa 45 milioni. In pole, per adesso, c'è il Tottenham.Anche il derby d'Italia non va (mai) in vacanza, a leggere i commenti sui social dei tifosi nerazzurri indispettiti (eufemismo) per il passaggio di Cancelo dall'Inter alla Juve (via Valencia). Arrivato ieri sera a Torino, oggi l'esterno portoghese costato ben 40 milioni sosterrà le visite mediche e firmerà un quinquennale da 3 milioni a stagione.Intanto proseguono le grandi manovre in difesa, per assegnare i posti che potrebbero liberare Benatia e Rugani, per il quale il Chelsea sarebbe pronto a spingersi fino a 40 milioni. Non passa di moda il 18enne olandese De Ligt, benché l'Ajax chieda 50 milioni. Calano invece le quotazioni di Godin, vicino al rinnovo con l'Atletico Madrid. Ecco perché la Juve sta riallacciando i contatti con un club amico come il Bayern Monaco per il 30enne Jerome Boateng, pedinato anche da Psg e Manchester City.Infine, mentre il Cska Mosca gioca al rialzo per Golovin, chiedendo 30 milioni di euro, Marchisio rinnova il suo sì alla Signora: «Io spero di rimanere, poi vedremo. Parlerò con la Juve a luglio, dopo le vacanze, ma sono ottimista. Contatti con altre squadre? Nulla di concreto».riproduzione riservata ®