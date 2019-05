«Juventus, meglio Pochettino»

Marco Masini è uno dei cantautori più noti della musica italiana. Vincitore del Festival di Sanremo del 2004 (con la canzone L'Uomo Volante), è sulla cresta dell'onda da quasi 30 anni. Oltre alla musica, la sua altra grande passione è il calcio. Per anni giocatore della Nazionale Italiani Cantanti, oggi ne è diventato il direttore tecnico: «Ogni nostro evento raggiunge sempre l'obiettivo che è la solidarietà. Bello vedere tanti giovani artisti che, piano piano, stanno entrando nel giro della Nazionale Italiani Cantanti, nata nel lontano 1981. È stata una preparazione lunga alla partita, durata un anno. Durante i nostri raduni, oltre ad allenamenti fisici, abbiamo anche allenato la mente dei nuovi ragazzi alla solidarietà che è ciò che conta».

Masini, lei è un grande tifoso della Fiorentina che si è salvata solo all'ultimo respiro. Colpa di chi?

«Ci sono tante cose che non sono andate per il verso giusto. Abbiamo sofferto troppo. È stata un'annata particolare, contento che sia finita».

E Montella?

«Non si può giudicare, è arrivato in una situazione complicatissima».

Stagione non facile anche per Inter e Milan: che idea si è fatto?

«L'Inter, nonostante tutti i problemi che ha vissuto, comunque in Champions è andata. Per il Milan sarà dura un altro anno fuori dall'Europa che conta: negli anni d'oro, è stata la suo vera casa».

Un'altra stagione dominata dalla Juve che, tuttavia, non avrà più Allegri come tecnico. Chi vede al suo posto?

«Credo che la Juventus sia un club che difficilmente sbaglia, ha sempre scelto bene. Penso che sappiamo cosa fare. Dipenderà molto anche dal gioco che vorranno fare. Personalmente mi piacerebbe vedere in Italia Pochettino. Ecco, non sarebbe affatto male il manager del Tottenham in bianconero»..

E Allegri?

«Un allenatore vero, di grandissimo spessore, anche per come si mette a disposizione per questo tipo di eventi benefici. Davvero super».

