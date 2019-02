Juventus, le quattro spine di Allegri

Timothy Ormezzano

TORINO - Le scorie del ko di Madrid si stanno facendo sentire. Lo ha ripetuto ossessivamente dopo Bologna-Juve il tecnico Allegri, che secondo il suo mentore Galeone è ai titoli di coda con i bianconeri: «A fine stagione lascerà, credo per andare in Premier». Ma dietro a una delle peggiori prestazioni stagionali, con inevitabili preoccupazioni in vista del ritorno del 12 marzo contro l'Atletico Madrid, c'è anche l'evidente calo di alcuni titolarissimi. Le stelle di Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Cancelo e Alex Sandro non brillano come dovrebbero.

Il primo è stato letteralmente imbavagliato dai difensori del Bologna. Stanco, scollegato, irriconoscibile. Lo stop di CR7 dopo nove trasferte consecutive con gol coincide con la tripletta di Messi (al Siviglia), ora in fuga per la Scarpa d'oro con 50 punti, davanti a Mbappè (44) e allo stesso portoghese (38). A Ronaldo servirebbe tirare il fiato.

Non succederà domenica contro il Napoli ma nel turno successivo contro l'Udinese, l'anticamera della Champions. Un pit stop farebbe bene anche a Mandzukic, autore di due assist involontari all'Atletico e poi spento e nervoso contro il Bologna. Il croato è a secco di gol da più di due mesi (22 dicembre, Juve-Roma 1-0). «Dobbiamo sempre avere un centravanti come Mandzukic o Kean - ha detto Allegri -, ma arriverà il momento in cui Mario starà fuori».

È in ritardo di condizione anche Cancelo, molto distante dagli altissimi standard di inizio stagione. Il portoghese non ha convinto nel nuovo ruolo di esterno offensivo, come ha ammesso il Conte Max: «Ha faticato un po', Joao gioca meglio come terzino». Ieri Cancelo ha risposto a muso duro a un fantallenatore che su Instagram lo aveva rimproverato per lo scarso rendimento. Ebbene sì, succede anche questo. A proposito di esterni in calo, contro i Colchoneros mancherà lo squalificato Alex Sandro, che si è come seduto sul rinnovo di contratto firmato a dicembre. Con Marcelo in pole per la futura corsia sinistra, la sua cessione estiva è sempre più probabile.

In vista della Champions la Juve dovrà ritrovare anche il feeling con il suo dodicesimo uomo. A Madrid e a Bologna è ripreso lo sciopero del tifo, ufficialmente contro il caro-biglietti deciso dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo: ecco spiegato il motivo per cui la curva bianconera non ha mai intonato un coro per CR7. La protesta dovrebbe proseguire anche contro l'Atletico. Per spingere la Juve verso l'impresa mai riuscita di ribaltare un 2-0, servirà che quelle ugole tornino a cantare. E a riveder le stelle.

