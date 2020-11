Juventus, lavori in corso a centrocampo: più ombre che luci e solo un gol segnato

Timothy Ormezzano

La Juventus sta sviluppando una pericolosa dipendenza dai gol di Cristiano Ronaldo e Morata. Segnano sempre loro. Insieme hanno fatturato il 73% delle reti bianconere (16 su 22). All'appello mancano gli acuti di Dybala, il cui unico gol è arrivato dalla Champions. Ma l'argentino, ancora prima della porta, deve ritrovare la forma. Sempre che il problema principale non sia il rinnovo del suo contratto con raddoppio dell'ingaggio da 7 a 15 milioni.

La Juve continua a dire no. E così prende quota l'ipotesi di una fuga di Paulo all'estero (l'ultima proposta è del Real Madrid).

Sul pallottoliere mancano soprattutto i gol dei centrocampisti. L'unico ad aver fatto centro è stato Rabiot (contro lo Spezia), se si considera Kulusevski (2 gol) un esterno alla pari di Bernardeschi e Chiesa, entrambi ancora a quota zero.

No, in mediana i conti non tornano. Ma il problema è più ampio. Il cantiere di Pirlo nella zona nevralgica del campo è ancora aperto. E le gerarchie interne non sono ancora definite. Il passaggio al centrocampo a due non è andato giù a Bentancur, molto lontano dagli alti standard dell'anno scorso. Luruguaiano ha ritrovato la titolarità contro il Ferencvaros, ma non ha convinto: «Non abbiamo fatto una bellissima partita. Il nostro gioco era lento, non come contro il Cagliari», ha detto Bentancur che di fatto è stato scavalcato nelle gerarchie da Rabiot. Sta ottenendo sempre più spazio anche Arthur, il cui rendimento è però altalenante.

Il brasiliano è un ottimo geometra, ma ha pochissimi gol nei piedi. Completano il reparto Ramsey e McKennie, due validi jolly che non hanno ancora scosso la rete. E poi c'è il mai utilizzato Khedira, che a gennaio potrebbe sbarcare in Premier (più Everton che Tottenham). Di fatto, l'ex fenomeno del centrocampo Pirlo ha bisogno dei gol del reparto che conosce meglio.

