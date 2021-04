JUVENTUS, IL TITOLO IN BORSA VOLA

Timothy Ormezzano

Il terremoto Super Lega squassa anche i tifosi della Juve, uno dei club fondatori. E spacca l'opinione pubblica. Qualcuno sta facendo una brutta figura, per non dire di peggio, è il tweet dell'ex juventino Boniek. E ancora: Concedetemi una battuta, nel calcio a volte capita che una delle squadre più grandi nel mondo perda contro la povera e piccola Atalanta. Non ha fatto nessuno scontro al suo amico Agnelli nemmeno Evelina Christillin, membro del board di Uefa e Fifa: La Super Lega per noi non esiste, ammazzerebbe il calcio. Mi dispiace, voglio bene ad Agnelli, ma questa volta ha preso una decisione non giusta. Anche i sostenitori vip sono a dir poco perplessi, a sentire il commento di Linus: Non so se è peggio la Super Lega, che voglio sperare sia una specie di provocazione, o la nuova formula della Champions con un centinaio di partite in più a stagione. Tra le voci fuori dal coro c'è quella di Torricelli, convinto che sia giusto mettere insieme l'eccellenza del calcio, anche per una questione di maggiori introiti. La Juve non ha rilasciato dichiarazioni, nemmeno in merito alle dure parole rivolte ad Agnelli da Ceferin, presidente Uefa nonché padrino dell'ultima figlia del suo omologo bianconero. Le reazioni migliori, per la Signora, sono arrivate dalla Borsa. Il titolo nelle ore successive all'annuncio della costituzione della Super Lega ha infatti guadagnato il 17,85% chiudendo a 0,91 euro.

