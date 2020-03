Juventus, il silenzio degli Agnelli

Timothy Ormezzano

TORINO - No comment. La Juventus non prende una posizione ufficiale nel tutti contro tutti successivo al caos-rinvii e prova a pensare soltanto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì (ore 20.45) allo Stadium contro il Milan. Il tutto in attesa di capire se, come sembra, il derby d'Italia verrà recuperato lunedì 9 marzo.

A porte aperte, a meno che non venga prorogata l'ordinanza che vieta la presenza di tifosi provenienti da regioni a rischio.

In attesa di notizie definitive, resta il silenzio degli Agnelli. Nessun dirigente juventino ha detto la sua in merito al rinvio di Juve-Inter, anche se filtra una certa insofferenza per le esternazioni polemiche dell'ad nerazzurro Marotta e non solo.

I bianconeri avrebbero fatto pressioni per non giocare il derby d'Italia a porte chiuse: in ballo c'era un incasso da quasi 5 milioni, oggetto di polemiche per il mancato rimborso dei biglietti, ma anche la possibilità di disputare la sfida-scudetto davanti ai propri tifosi. Alla Continassa, di contro, non avrebbero avuto problemi a giocare la supersfida di campionato questa sera, a porte aperte, spostando l'impegno di Coppa da mercoledì a giovedì.

Intanto oggi la Juve si ritroverà alla Continassa per preparare la sfida contro il Milan di mercoledì (ore 20.45) in uno Stadium a porte aperte. Anzi socchiuse, perché l'accesso non è permesso ai tifosi residenti in Lombardia, Emilia e Veneto. L'1-1 dell'andata è un ottimo punto di partenza per i bianconeri. In porta largo a Buffon, che insegue la sesta Coppa Italia per eguagliare il record di Mancini.

Possibile anche la presenza in trincea di un altro milite di lungo corso come Chiellini, mentre De Sciglio potrebbe far rifiatare uno tra Danilo o Alex Sandro. L'attacco dovrebbe ripartire dal tridente formato da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo ieri sera presente al Bernabeu per il Clasico Real-Barça. Attenzione al pericolo-giallo: Matuidi, Ramsey e Higuain in caso di ammonizione salterebbero l'eventuale finale.

