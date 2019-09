Juventus, il nuovo che non avanza

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve si affida all'usato garantito e attende la rivoluzione lenta di Sarri. Anche perché gli acquisti estivi sono partiti con il freno a mano tirato. Il nuovo che non avanza. L'eccezione alla regola - a parte i nuovi-vecchi Buffon e Higuain, subito sui loro soliti (alti) standard in bianconero - è quel Ramsey che, alla prima da titolare, ha segnato un gol al Verona dando saggio delle sue grandi qualità tecniche e tattiche.

È vero, anche Danilo aveva segnato al debutto ufficiale, ma poi si è progressivamente spento. Palesando tutti i suoi limiti in Champions, contro l'Atletico Madrid. L'inserimento dell'esterno brasiliano, la new entry sin qui più utilizzata (317' minuti), è stato accelerato dall'infortunio di De Sciglio, così come De Ligt è stato catapultato in campo dal ko di Chiellini. È l'olandese sin qui il neobianconero che ha deluso di più, specie considerando l'investimento fatto tra cartellino (75 milioni) e ingaggio (12 milioni a stagione). Sarri chiede pazienza, ricorda gli appena 19 anni di De Ligt e i tre o quattro mesi che passarono prima di vedere sbocciare un certo Platini alla Juve.

Domani sera (ore 21), anticipo del turno infrasettimanale in casa del Brescia, De Ligt si riprenderà il posto ceduto sabato a Demiral, altra new entry che non ha (ancora) convinto. Negli unici 90' giocati, il turco ha regalato un rigore al Verona e si è beccato i ripetuti rimproveri di Bonucci. Un debutto da dimenticare, per il difensore che a Torino è stato (frettolosamente?) etichettato come il nuovo Montero.

Estate con qualche illusione di troppo anche per l'oggetto misterioso Rabiot, la new entry che ha racimolato meno minuti (27'). Il tutto con buona pace della mamma-agente Veronique, che sperava sicuramente in un avvio diverso del suo pargolo.

«Cosa deve pensare Rabiot? Che Matuidi è forte», ha tagliato corto Sarri. Vecchia guardia contro nuovo che (non) avanza. Il derby francese per un posto a centrocampo si rinnoverà domani in casa del Brescia. Se Cristiano Ronaldo tirerà il fiato, lo farà anche il suo bodyguard Matuidi. E allora sì, largo finalmente a Rabiot.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

