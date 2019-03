Juventus, ecco CR7 «Vogliamo vivere una notte speciale»

Timothy Ormezzano

TORINO - I grandi numeri di Ronaldo per far tornare i conti. La Juve, volata a +18 sul Napoli, punta tutto sui colpi di CR7 nel ritorno degli ottavi di Champions di domani contro l'Atletico Madrid. «I Colchoneros sono forti, ma noi siamo pronti e fiduciosi. Vogliamo vivere una notte speciale. La Juve può fare la partita perfetta», dice Cristiano Ronaldo, che sogna di bissare quella sua fantastica tripletta che nel 2015-16 permise al Real Madrid di ribaltare proprio un 2-0 (contro il Wolfsburg). «In Champions può succedere di tutto...», aggiunge il portoghese, che ha punito l'Atletico ben 22 volte in 32 incroci.

Il capocannoniere della Champions (122 gol) quest'anno è però fermo a un solo centro europeo. Dopo tre partite all'asciutto e un'altra trascorsa in panchina, Cristiano è chiamato a incidere nella notte più importante. Una remuntada porterebbe nelle casse bianconere circa 15 milioni, tra bonus qualificazione (10,5) e ricavi da botteghino (4,5). Tra una malaugurata uscita agli ottavi e un approdo alla finale di Madrid ballano invece circa 50 milioni, al netto della seconda parte del market pool. Passando dai numeri alla cabala, non dicono bene i sei precedenti dei bianconeri con l'arbitro designato, l'olandese Kuipers: una sola vittoria, una sconfitta e quattro pareggi.

Intanto alla Continassa prende forma la Juve anti-Atletico. Vista l'emergenza sulle fasce, Allegri studia una difesa a tre con Caceres-Bonucci-Chiellini. L'altro grande dubbio è in attacco, con Bernardeschi in leggero vantaggio su Dybala per giocare con Mandzukic e CR7 e la possibilità di schierare il recuperato Douglas Costa in corso d'opera. La Signora nel frattempoha ritrovato il suo dodicesimo uomo: la Curva Sud, fischiata dal resto dello Stadium in occasione di Juve-Udinese, sospenderà infatti il suo sciopero del tifo.

«Non ci pieghiamo, non ci vendiamo, ma per amore tifiamo - è il messaggio dei Drughi -. Solo per la maglia. Martedì fuori la voce». All'appello si è idealmente unito Ronaldo: «Ai tifosi dico: pensiamo positivo, crediamoci. Abbiamo bisogno del vostro aiuto: voi rendete lo stadio fantastico e noi faremo il massimo in campo».

